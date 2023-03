Terremoto Molise: edifici danneggiati nel paese epicentro | FOTO

MeteoWeb

A Montagano, in provincia di Campobasso, il comune epicentro del terremoto della notte scorsa in Molise, sono almeno 20 gli edifici danneggiati, secondo la prima stima, ancora provvisoria, dei controlli avviati in paese dai Vigili del Fuoco. L’amministrazione comunale ha raccolto le segnalazioni degli abitanti che hanno riscontrato crepe o calcinacci caduti nelle loro case. Si tratta comunque di danni di lieve entità. Un bilancio definitivo degli edifici danneggiati si conoscerà solo nelle prossime ore quando le verifiche saranno terminate.

“Qualche danno lo abbiamo riscontrato, in diversi casi si tratta di lesioni già esistenti che sono state aggravate dalla scossa di questa notte”. Il sindaco sta valutando se emettere qualche ordinanza di sgombero. “Ogni valutazione – evidenzia il primo cittadino – è legata a un obiettivo primario: garantire l’incolumità della popolazione e la sicurezza di tutti”.