Grave turbolenza colpisce un business jet: un morto

Un business jet è stato colpito da una grave turbolenza nel New England, causando la rara morte di un passeggero e costringendo l’aereo a dirottare verso l’aeroporto internazionale di Bradley nel Connecticut, hanno rivelato oggi le autorità americane. Cinque persone si trovavano a bordo del jet executive Bombardier che è stato scosso dalla turbolenza nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo, mentre viaggiava da Keene, nel New Hampshire, a Leesburg, in Virginia, ha detto Sarah Sulick, portavoce del National Transportation Safety Board (NTSB).

L’entità del danno all’aereo non è chiara e l’NTSB non ha fornito dettagli, incluso se la vittima indossasse o meno la cintura di sicurezza. Il jet è di proprietà di Conexon, una società con sede a Kansas City, nel Missouri, secondo un database della Federal Aviation Administration. La società, che porta Internet ad alta velocità nelle comunità rurali, ha rifiutato di rilasciare commenti al riguardo.

Gli investigatori dell’NTSB stanno intervistando i due membri dell’equipaggio e i passeggeri sopravvissuti come parte di un’indagine sull’incidente, ha detto Sulick. I registratori di conversazione e dati della cabina sono stati inviati al quartier generale dell’NTSB per l’analisi, ha aggiunto.

La turbolenza, un problema per gli aerei

La turbolenza, ossia aria instabile nell’atmosfera, rimane una causa di lesioni per i passeggeri delle compagnie aeree, nonostante i miglioramenti della sicurezza aerea nel corso degli anni. La turbolenza ha rappresentato oltre un terzo degli incidenti sulle compagnie aeree commerciali più grandi tra il 2009 e il 2018, secondo l’NTSB.

All’inizio di questa settimana, sette persone sono rimaste ferite abbastanza gravemente da essere trasportate in ospedale dopo che un Airbus A330 della Lufthansa ha subito una turbolenza durante il volo dal Texas alla Germania. L’aereo è stato dirottato all’Aeroporto Internazionale di Washington Dulles in Virginia.

Ma i decessi per turbolenza sono estremamente rari. “Non riesco a ricordare l’ultima fatalità dovuta alla turbolenza“, ha dichiarato Robert Sumwalt, ex presidente dell’NTSB e direttore esecutivo del Center for Aviation and Aerospace Safety presso la Embry-Riddle Aeronautical University.