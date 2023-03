Volo da incubo: panico e malessere nei passeggeri, uno sviene

MeteoWeb

Si è rivelato un incubo un volo della compagnia americana Southwest Airlines, partito dal Maryland e diretto in North Carolina: un passeggero svenuto, altri che hanno vomitato, decine terrorizzati. Questo caos è stato generato da forti turbolenze che hanno colpito l’aereo mentre si stava avvicinando all’aeroporto internazionale Raleigh-Durahm. “E’ stata un’esperienza orribile – ha raccontato alla rete Wncn uno dei passeggeri, Nicholas Reed – mentre stavamo per atterrare l’aereo ha cominciato a scuotersi come se fosse impazzito”. “Le ali – ha aggiunto – hanno cominciato a sbattere, sembravano sul punto di spezzarsi“.

L’aereo ha perso quota, scendendo di circa cinquecento metri; l’atterraggio è stato cancellato all’ultimo secondo. L’aereo ha ripreso quota, ma nel frattempo a bordo era già scoppiato il panico. “Due persone – ha continuato Reed – stavano vomitando vicino al nostro posto”. Un altro passeggero, preso da attacchi di panico, è svenuto.

Il volo è stato deviato a Mirtle Beach, in South Carolina. Dopo l’atterraggio, tutte le persone sono state tenute dentro l’aereo per due ore, e poi costrette a restare per altre quattro ore nell’aeroporto deserto. Secondo alcuni passeggeri, nessuno ha ricevuto assistenza. Alla fine, è stato approntato un altro aereo e i viaggiatori sono potuti arrivare a destinazione, alle 4 di mattina di sabato.

La Southwest Airlines non ha vissuto un weekend tranquillo, perché un altro dei suoi aerei, partito da Cuba e diretto in Florida, ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza a causa del fumo a bordo. L’incidente, avvenuto qualche ora dopo quello relativo alle forti turbolenze, è stato causato da uno stormo di uccelli, che è stato risucchiato dai motori dell’aereo, finendo per provocare un’enorme emissione di fumo che ha invaso l’interno del velivolo.

Sono seguiti momenti di panico a bordo, dove si trovavano 147 passeggeri e sei membri d’equipaggio. L’aereo, diretto a Fort Lauderdale, è stato costretto a tornare indietro e ad atterrare all’Havana, da dove era partito. Immagini con il cellulare girate a bordo mostrano i passeggeri tossire e lamentarsi per la spessa coltre di fumo. Alla fine, l’aereo è potuto atterrare e i passeggeri sono stati messi in salvo. Alcuni hanno avuto bisogno di assistenza medica.