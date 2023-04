Allerta Meteo, nuovo bollettino dell’Aeronautica Militare: “forte maltempo al Centro/Sud” | DETTAGLI

MeteoWeb

Nuova Allerta Meteo emanata alle 14:00 di oggi dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Gli esperti dell’Aeronautica ,infatti, hanno emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. L’allerta meteorologica fornisce tutti i dettagli sul forte maltempo provocato dalla tempesta “Ilina”, che sta già colpendo duramente in queste ore la Sardegna e l’Emilia Romagna con forti temporali, grandine e neve sui rilievi.

Il bollettino, che parla esplicitamente dalla tempesta “Ilina”, evidenzia tutti i dettagli meteo per le prossime ore:

Dal pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile 2023, e per le prossime 12 ore, “persisteranno venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna, con particolare riferimento all’area meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte; stato del mare fino a molto agitato sul mar e canale di Sardegna“.

Si prevedono inoltre, dalla serata di oggi, domenica 2 aprile 2023, e per le successive 24/30 ore “precipitazioni intense e abbondanti, a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia centromeridionale, con particolare riferimento all’area ionica; dalle prime ore di domani, lunedì 3 aprile 2023, e per le successive 24 ore venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con particolare riferimento alle aree appenniniche e ioniche. Possibili mareggiate lungo le coste adriatiche“.

