Allerta Meteo Campania: domani piogge e temporali

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per piogge e temporali valida su tutta la regione dalle ore 8 alle 23.59 di domani, sabato 8 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, è giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio, quindi saranno repentine e intense.

