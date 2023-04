Allerta Meteo Napoli: festa scudetto a rischio maltempo. Le previsioni

MeteoWeb

Domani, domenica 30 aprile, il Napoli potrebbe vincere il suo 3° scudetto della storia dopo quelli di 1987 e 1990. Nel derby tutto campano con la Salernitana in programma alle ore 15:00 allo stadio Maradona di Fuorigrotta, la squadra allenata da Luciano Spalletti potrà conquistare il titolo con 7 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato se nella partita delle 12:30 a Milano la Lazio non vincerà in trasferta con l’Inter. A Napoli è già tutto pronto per la festa, che in ogni caso se non sarà domani verrà soltanto rinviata di qualche giorno: la classifica è ormai così tanto definita che per vincere il titolo si tratta soltanto di un dettaglio meramente aritmetico.

I festeggiamenti si prospettano particolarmente entusiasmanti per tifosi e appassionati ma anche decisamente tesa per le autorità pubbliche che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza. La Prefettura ha disposto un’enorme area pedonale in tutto il centro storico di Napoli dalle 12:00 di domenica 30 aprile fino alle 04:00 della notte successiva, mobilitando medici, infermieri, ambulanze, ospedali da campo e un piano di tutela per i monumenti che potrebbero essere compromessi dalla folla impazzita dalla gioia. Imponenti gli sforzi per divieti di sosta e transito nelle aree a più alto rischio, in quelli che sono i preparativi per un evento storico in una città che ha già cambiato volto e, da mesi, si prepara a questo momento variopinta di azzurro in ogni angolo di ogni strada e quartiere. Quella del centro storico è nei fatti una sorta di zona rossa che il prefetto Palomba ha ribattezzato nell’occasione “zona azzurra” e prevede anche 91 punti di controllo distribuiti nei vari quartieri coinvolti.

Le istituzioni hanno rinnovato numerosi appelli alla responsabilità, ma la vittoria di uno scudetto per Napoli è qualcosa di così grande che placare la gioia incontenibile di centinaia di migliaia di persone è compito molto arduo per chiunque.

Allerta Meteo Napoli: forti piogge sulla festa scudetto

A compromettere la festa, però, potrebbe arrivare anche il maltempo. Già domani, domenica 30 aprile, a Napoli sarà una giornata perturbata con piogge di intensità crescenti nel corso della giornata. Fino alle 13:00 il cielo sarà nuvoloso ma senza precipitazioni, con temperatura intorno ai +20°C. Poi, nel primo pomeriggio, inizierà a piovere dapprima in modo debole, poi via via sempre più forte. La partita si giocherà sotto la pioggia, che diventerà forte soltanto in serata dopo le 22. Nella notte tra domenica e lunedì le precipitazioni diventeranno molto forti con intensi temporali, e sulla città pioverà per due giorni consecutivi (lunedì e martedì) non solo in modo intenso e abbondante, ma anche con temperature invernali (le massime non supereranno i +16/+17°C entrambi i giorni). Insomma, un vero peccato dover celebrare un evento così storico proprio in concomitanza con un’ondata di maltempo così lunga e persistente. Che però potrebbe aiutare le autorità di sicurezza a gestire meglio la festa, in quanto i fenomeni meteo avversi potranno scoraggiare una parte dei tifosi, almeno i meno facinorosi, dalle celebrazioni più estreme.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: