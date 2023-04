Allerta Meteo Reggio Calabria: l’avviso del Comune e la decisione sulle scuole

MeteoWeb

Dalle 00.00 alle 24 di domani 3 aprile 2023, sulla città di Reggio Calabria è prevista un’allerta meteo di colore arancione. Lo scenario prevede il rischio di temporali che potrebbero evolvere in nubifragi sparsi. La Protezione Civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda di evitare di stazionare nei pressi di corsi d’acqua, di evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della Polizia locale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l’evolversi della situazione.

Alla luce della valutazione degli scenari di rischio contemplati dal Bollettino Regionale, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno regolarmente aperte.