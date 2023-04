Allerta Meteo, la sfuriata di maltempo si abbatte sull’Italia: tutti i dettagli sul weekend di Pasqua e Pasquetta

MeteoWeb

E’ iniziata la nuova ondata di maltempo che si abbatte sull’Italia all’inizio del weekend di Pasqua. Forti piogge e temporali stanno colpendo il Nord/Ovest e in modo particolare basso Piemonte e Liguria, dove spiccano i 91mm di pioggia del Passo del Faiallo, i 32mm di Bragalla, i 20mm di Tortona e Castellania. Un tornado ha colpito il confine tra Piemonte e Lombardia nel primo pomeriggio, tra Novara e Robbio.

Adesso il maltempo sta scivolando lentamente verso sud/est, estendendosi ad Emilia e Toscana. Nella sera/notte colpirà intensamente la Toscana mentre nella mattinata di Sabato si concentrerà con particolare veemenza sul Lazio. Nelle prossime ore sono possibili altri tornado sulla costa dell’alto Tirreno, con nubifragi e grandinate dapprima in Toscana e poi nel Lazio. Nel pomeriggio/sera di sabato il maltempo si sposterà al Sud, coinvolgendo Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Domenica, nel giorno di Pasqua, il tempo sarà instabile e perturbato in tutt’Italia, al mattino nelle zone adriatiche e nel pomeriggio su quelle tirreniche. Soltanto il Nord/Ovest rimarrà baciato dal sole, mentre continuerà a fare molto freddo in tutt’Italia con temperature sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo, sulla falsariga dell’anomalia già riscontrata negli ultimi giorni.

Lunedì, nel giorno di Pasquetta, ampie schiarite interesseranno il Centro/Nord, dove sarà una splendida giornata di sole, anche se particolarmente fresca. Al Sud, invece, persisterà forte maltempo che colpirà Puglia, Calabria, alcune zone di Basilicata e Sicilia orientale. Attenzione a possibili fenomeni estremi sul Gargano, nel barese e nel basso Tirreno tra isole Eolie, Calabria e Sicilia (province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina): qui potremmo avere anche intensi nubifragi. Molto freddo in tutto il Sud, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia dove sarà una giornata tipicamente invernale con ulteriori nevicate sui rilievi dopo quelle già intense e abbondanti dei giorni scorsi.

Dopo il caldo anomalo di marzo e, più in generale, del primo trimestre dell’anno, Aprile è iniziato con una decade di grande freddo che dovrebbe – a meno di clamorosi ribaltoni successivi – condizionare l’anomalia mensile in termini negativi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: