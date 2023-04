Allerta Meteo Toscana: vento forte fino a domani

MeteoWeb

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha esteso a tutta la giornata di domani l’allerta meteo codice giallo per vento forte nell’area fiorentina, nel Valdarno inferiore e nel bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese. In un quadro di tempo stabile, è previsto vento sostenuto di grecale da Nord-Est, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. Le raffiche più intense sono attese sia oggi che domani nel corso delle ore centrali della giornata.

