Ancora piogge e temporali al Nord, allerta arancione in una regione: i bollettini meteo della Protezione Civile

L’ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord oggi, continuerà anche domani, con forti piogge, temporali e neve in montagna. La regione più colpita dalle piogge sarà la Lombardia: nel settore settentrionale, cadranno ancora abbondanti precipitazioni. Instabilità continuerà a colpire ancora le regioni del Centro.

La conferma del maltempo delle prossime ore arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Dai bollettini, tuttavia, si evince l’allerta meteo arancione per il nord della Lombardia e allerta gialla per altre 6 regioni del Centro-Sud.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 21 e 22 aprile.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 aprile 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati su Piemonte settentrionale e Lombardia occidentale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Friuli Venezia Giulia e Piemonte, su entroterra ligure, Emilia-Romagna occidentale ed appennino romagnolo, Marche, Umbria orientale, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: localmente forti nord-orientali sulla Sicilia meridionale.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 aprile 2023

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini occidentali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Nord.

Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici di Calabria e Sicilia, in progressiva attenuazione.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale con moto ondoso in attenuazione.

