Maltempo Lombardia, violenta grandinata nel Milanese: tutto bianco a Paullo | FOTO e VIDEO

Ondata di maltempo in atto al Nord, con piogge e temporali, ma anche neve sulle Alpi. Dopo quelle intense che hanno colpito varie zone dell’Emilia Romagna, forti grandinate si sono verificate anche in Lombardia. In particolare, un forte temporale (forse una supercella) tra Milano sud-est e Lodi nord ha provocati piogge e grandinate in grado di imbiancare le strade. Impressionanti le immagini da Paullo (Milano), dove i chicchi di grandine hanno raggiunto medie dimensioni: per terra è tutto un tappeto bianco. Il nucleo temporalesco è in lento moto verso est.

Sul fronte piogge, spiccano i 77mm caduti a Mombretto di Mediglia e i 46mm di Caleppio di Settala, entrambe località a sud di Milano, e i 30mm di Milano. Le piogge più intense sono cadute nel nord della regione, con picchi di 77mm a Besnate (Varese) e 65mm a Caslino al Piano (Como).

Forte grandinata imbianca le strade di Paullo

