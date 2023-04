Caldo anomalo: record anche in Francia, nuovo primato per aprile ad Andorra | DATI

MeteoWeb

L’ondata di caldo africano che ha arroventato la Penisola Iberica in questi giorni, infrangendo oltre 100 record di temperatura in Spagna, che ha stabilito anche il nuovo record di caldo per il mese di aprile in Europa, ha provocato un caldo anomalo oltre i +30°C anche in Francia e Andorra. Quella di ieri, venerdì 28 aprile, è stata una giornata eccezionale per il caldo nel sud della Francia, con diverse stazioni meteorologiche, anche a diverse centinaia di metri sopra il livello del mare, che hanno superato la soglia dei +30°C. 10 stazioni hanno superato i +30°C, mentre decine hanno superato i +29°C. Spiccano i +31,3°C raggiunti a Banca, +31°C a Belis, +30,5°C a Sabres, Lagor, +30,4°C a Samadet, +30,3°C a Labouheyre e Pissos.

Infranti alcuni record mensili: +30,2°C a Bagnères-de-Luchon, +29,4°C a Tiranges, +28°C a Thenon, +22,7°C a Loudervielle, +20,3°C ad Aston – Plateau de Beille. Nella seguente tabella, i valori di temperatura più rilevanti raggiunti ieri in Francia.

Dopo Spagna, Portogallo e Marocco, anche Andorra ha stabilito un nuovo record di aprile nella giornata di venerdì 28, raggiungendo una temperatura di +30°C a Borda Vidal, località a 873 metri sopra il livello del mare! Il precedente record nazionale di aprile era di +29,7°C, registrati nel 2011 nella stessa stazione.