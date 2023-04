Ondata di caldo estremo in Spagna: oltre 100 record battuti mentre in Italia continua il freddo anomalo

MeteoWeb

La Spagna è alle prese con il tratto finale di un’ondata di caldo estrema per il mese di aprile. Il forte aumento delle temperature ha portato sulla Penisola Iberica un caldo tipico di luglio, battendo record su record in tutto il territorio peninsulare. In Spagna, le temperature hanno superato i +30°C in ampie zone, con il Sud del Paese ben oltre i +35°C e fino alla soglia dei +39°C! Il numero totale di record battuti in questa ondata di caldo è vicino a 110 in tutta la Spagna. Di questo totale, più di 80 sono record per le temperature massime per il mese di aprile, tra cui spiccano luoghi storici come Madrid – Retiro, che ha registrato una massima di +30,7°C ieri, giovedì 27 aprile.

Nell’analizzare questa ondata di caldo da record, ci sono due elementi che spiccano per la loro estrema rarità. Innanzitutto la temperatura massima assoluta, registrata a Cordoba con un valore di +38,8°C, che rappresenta anche il nuovo record per la temperatura più alta mai registrata ad aprile in Europa. In secondo luogo, l’enorme differenza tra i vecchi e i nuovi record, con una differenza anche di 4°C o 5°C a seconda della zona.

Da sottolineare, inoltre, che Cordoba – Aeroporto ha battuto il suo record per 3 giorni consecutivi. Martedì 25 aprile ha battuto il vecchio record, che era di +34°C (registrato nell’aprile 2017). Mercoledì 26, la massima ha superato quella di martedì; e quella di giovedì 27 ha superato quella di mercoledì. Come in altre stazioni, a Cordoba – Aeroporto la differenza tra il vecchio record e il nuovo è molto pronunciata, con una differenza di +4,8°C (+38,8°C rispetto a +34°C). Anche a Badajoz e nel resto del Guadalquivir, ci sono state molteplici stazioni che hanno registrato marcate differenze: spicca Don Benito (Badajoz), che ha battuto di +5°C la massima precedente.

Tuttavia, i record non sono solo per il caldo diurno. In numerose stazioni, anche le minime sono state molto alte, stabilendo nuovi primati. Località, come Jaén o Cadice, hanno vissuto notti tropicali (quando la temperatura non scende sotto i +20°C) ad aprile.

L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) prevede che nella Comunità Valenciana questo sabato sarà il giorno più caldo del mese e il più caldo mai registrato in aprile da quando esistono le rilevazioni. Sulla costa meridionale di Alicante sarà attivata l’allerta gialla dalle 13:00 alle 21:00 per temperature massime che potrebbero raggiungere i +36°C nelle località dell’entroterra, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve.

Anche marzo è stato un mese caldo per la Spagna, con il Paese che aveva registrato oltre 90 record di temperatura.

La differenza con l’Italia

Completamente opposta la situazione in Italia e Grecia. Zero record di temperatura massima sono caduti in questi mesi nei due Paesi vicini, alle prese invece con un freddo anomalo, che determina anomalie negative sia a marzo che ad aprile.

Ondata di caldo storica anche in Portogallo

La storica ondata di caldo che ha investito la Penisola Iberica ha stracciato record di temperatura anche in oltre 2/3 del Portogallo. Spiccano i +36,3°C registrati ieri ad Alcacer do Sal, +36,2°C ad Alvalade, +35,6°C a Coruche, +35,4°C a Pegoes, +35,3°C ad Avis/Benavila. Di seguito, un elenco dei record delle temperature più alte di aprile registrati nel Paese, secondo i dati dell’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera (IPMA).