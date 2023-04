Comunicato finale G7: l’importanza dei biocarburanti per i trasporti

MeteoWeb

Il comunicato finale del G7 Clima, energia e ambiente che si tiene in Giappone si concentra sull’importanza dei biocarburanti nella decarbonizzazione dei trasporti. In questo rapporto finale i biocarburanti vengono associati ai carburanti sintetici. Il G7 evidenzia “le opportunità” che “i biocarburanti offrono per contribuire ad una forte decarbonizzazione del settore auto“.

Nei giorni scorsi, la commissaria europea dell’Energia, Kadri Simson, si era dimostrata sensibile sull’argomento e aveva appoggiato la posizione dell’Italia sui biocarburanti. La Simson aveva garantito che ci sarebbe stata una trattativa con le autorità di Roma proprio in merito a questo argomento.

“I biocarburanti sono un argomento che viene trattato ogni volta in cui si parla di nuove normative. I bio-fuels sono necessari e noi sosteniamo le iniziative a riguardo“, aveva dichiarato Simson. Per poi aggiungere: “La mia responsabilità è quella di sostenere i produttori di biocarburanti e il supporto della Commissione c’è ed è anche molto forte“. Il fatto che siano stati al centro del comunicato finale del G7 è sicuramente un passo avanti verso il loro utilizzo nella transizione ecologica.