Cosa dice la scienza sulla neve da record in California

Quest’anno, la California ha vissuto un inverno dalla neve record, in grado di dare una decisa spallata alla siccità che piegava lo stato da diversi anni. Sulla California, la neve ha continuato a cadere intensa fino alla fine di marzo, grazie ad una lunghissima serie di forti tempeste che si sono abbattute sullo stato. Questo maltempo estremo ha colpito la California per tre mesi, provocando inondazioni devastanti, bufere di neve paralizzanti e decine di vittime. Gli ultimi dati rilasciati a fine marzo mostrano che il manto nevoso è il più grande mai registrato. La rivista “Nature” ha parlato con gli scienziati dell’atmosfera e del clima su ciò che ha guidato questo inverno eccezionalmente nevoso.

Tante tempeste sulla California

La recente sfilza di tempeste che si sono abbattute sulla California è guidata da fiumi atmosferici, ossia pennacchi lunghi e stretti di aria umida che viaggiano dai tropici alle latitudini più elevate. Quando questi “fiumi nel cielo” attraversano regioni montuose, si condensano in nuvole che producono forti piogge e nevicate, afferma Allison Michaelis, scienziata dell’atmosfera presso la Northern Illinois University di DeKalb.

Un fiume atmosferico può trasportare enormi quantità di vapore acqueo; alcuni scaricano più del doppio di acqua rispetto al Rio delle Amazzoni. Negli Stati Uniti occidentali, i fiumi atmosferici contribuiscono fino alla metà della pioggia e della neve annuali della regione. Dallo scorso novembre, 31 fiumi atmosferici hanno colpito la California, più della metà dei quali variava da moderato a estremo, secondo i dati della Scripps Institution of Oceanography di La Jolla, in California.

Sebbene fiumi atmosferici consecutivi non siano qualcosa di inaudito, hanno un impatto significativo, afferma Michaelis. “Quello che avrebbe potuto essere in genere un evento più vantaggioso potrebbe diventare potenzialmente pericoloso se arriva sulla scia di un altro sistema”.

Quanta neve è caduta in California

Nella catena montuosa della Sierra Nevada, nella California orientale, l’inverno 2022-2023 è stata la stagione più nevosa dal 1952, afferma Andrew Schwartz, scienziato dell’atmosfera che guida il Central Sierra Snow Lab di Berkeley dell’Università della California. In questa stagione, al laboratorio sono caduti 18 metri di neve, quasi il doppio della media annuale. E in tutto lo stato, il contenuto in acqua della neve – la quantità di acqua che risulterebbe se la neve dovesse sciogliersi – è circa il doppio della media, dice Schwartz.

Le condizioni hanno portato un gradito sollievo dopo i tre anni più secchi mai registrati in California, consentendo il ritiro delle designazioni di siccità “eccezionale” ed “estrema” per la prima volta dal 2020, secondo le previsioni primaverili della National Oceanic and Atmospheric Administration. Ma catturare e immagazzinare l’acqua rilasciata mentre lo spesso manto nevoso inizia a sciogliersi può essere una corsa contro il tempo, afferma Tom Corringham, economista ricercatore presso la Scripps. Se la neve si scioglie troppo velocemente, l’acqua in eccesso finirà nell’oceano invece di essere immagazzinata e distribuita dove è più necessaria, dice. “Non è l’ideale per la gestione dell’acqua”.

Il cambiamento climatico sta avendo un ruolo?

Man mano che l’atmosfera si riscalda, è probabile che i fiumi atmosferici diventino meno frequenti e trattengano più umidità, e ciò si tradurrà in forti acquazzoni di pioggia e neve, afferma Schwartz. L’esperto fa notare che la California sta oscillando tra periodi umidi e periodi secchi che sono più estremi rispetto al passato. “Sebbene questa variabilità sia sempre esistita, sta diventando amplificata a causa del cambiamento climatico“, afferma.

Kim Reid, scienziata del clima presso la Monash University di Melbourne, in Australia, afferma che è necessario lavorare di più per capire come i cambiamenti climatici influenzeranno le correnti a getto e altri sistemi che influenzano la direzione dei fiumi atmosferici. Se i fiumi atmosferici si spostano di alcuni gradi di latitudine, potrebbero diventare più comuni in alcune regioni e più rari in altre, conclude l’esperta.