California sommersa dalla neve: enorme lastra rimossa dal tetto di una casa a Truckee | FOTO e VIDEO

Un enorme blocco di neve è stato rimosso dal tetto di una casa a Truckee, in California, dopo il secondo inverno più nevoso registrato per le montagne della Sierra Nevada. E le nevicate sono continuate anche fino alla fine di marzo. Questo video, registrato da Colby Wangler, offre una chiara idea delle enormi quantità di neve che sono cadute questo inverno in California, dando una spallata alla siccità che affliggeva lo stato da anni.

Wangler ha spiegato a Storyful che a rimuovere la neve dal tetto della casa sono stati i suoi amici Brian Biega e Jimmy Haden: Biega è colui che ha tagliato il blocco di neve, mentre Haden lo teneva. Wangler ha detto che i proprietari della casa sono loro amici che hanno chiesto loro di rimuovere l’eccezionale quantità di neve dal tetto della casa. I due sono arrampicatori su roccia e ghiaccio, quindi “avevano le capacità per farlo in sicurezza“. Il video mostra la lastra di neve compatta che cade e si sgretola al suolo.

“Sono mesi che nevica sulle montagne della Sierra Nevada e a Truckee e stiamo assistendo al secondo inverno più grande mai registrato“, ha detto Wangler. “La casa, come altre migliaia nella zona, presentava gravi crepe in molti componenti strutturali. Questa cornice era appena attaccata ed era un enorme problema per la sicurezza”. L’UC Berkeley Central Sierra Snow Lab ha registrato oltre 18,13 metri di neve al 29 marzo!

