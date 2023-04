ESA: CryoSat rivela la perdita di ghiaccio dai ghiacciai

MeteoWeb

Grazie al satellite CryoSat dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e a un modo rivoluzionario di utilizzare i suoi dati, gli scienziati hanno scoperto che i ghiacciai di tutto il mondo si sono ridotti di un totale del 2% in soli 10 anni. Un articolo, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, descrive come gli scienziati hanno utilizzato una particolare tecnica di elaborazione dei dati CryoSat per rivelare che i ghiacciai hanno perso ben 2720 gigatonnellate di ghiaccio tra il 2010 e il 2020. La ricerca dimostra anche che temperature dell’aria più elevate sono responsabili dell’89% di questa perdita di ghiaccio.

L’importanza dei ghiacciai

I ghiacciai si trovano in tutti i continenti, tranne l’Australia. Forniscono una fonte essenziale di acqua dolce. Ad esempio, solo i ghiacciai di alta montagna dell’Asia forniscono acqua a oltre 1,3 miliardi di persone. I ghiacciai sono importanti anche per industrie come l’energia idroelettrica. Lo scioglimento dei ghiacciai in tutto il mondo è quindi destinato a causare seri problemi alle popolazioni locali e a coloro che dipendono dal deflusso dell’acqua più a valle. Inoltre, il ghiaccio che si perde dai ghiacciai contribuisce maggiormente all’innalzamento del livello del mare rispetto al ghiaccio che si perde da una delle gigantesche calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide.

Stimare la perdita di ghiaccio

Nonostante i ghiacciai di montagna siano indicatori chiave del cambiamento climatico e siano importanti per la società, le stime della perdita di massa globale dei ghiacciai sono rimaste limitate a pochi studi scientifici. Questo perché ci sono numerose sfide pratiche nella mappatura e nel monitoraggio dei ghiacciai, che tendono a trovarsi in terreni impervi complessi, e perché non esiste una missione satellitare specifica dedicata a farlo.

Lo studio con i dati CryoSat

Noel Gourmelen, dell’Università di Edimburgo nel Regno Unito, ha dichiarato: “sono sicuro che la maggior parte delle persone ha visto fotografie scattate in momenti diversi che mostrano come un ghiacciaio si sia ritirato nel tempo. E possiamo vederlo anche dalle immagini satellitari. Ma dobbiamo misurare come sta cambiando il volume di un ghiacciaio per dare davvero un senso a ciò che sta accadendo”.

Il team di ricerca si è rivolto al satellite CryoSat dell’ESA, che trasporta un altimetro radar per misurare l’altezza delle superfici di ghiaccio. Funziona bene per misurare il livello del mare e l’altezza del ghiaccio marino, che viene utilizzato per capire come cambia lo spessore del ghiaccio e per misurare vaste calotte polari. Tuttavia, l’impronta di questo tipo di strumento è troppo grossolana per misurare e monitorare i ghiacciai montani.

“Alcuni anni fa, abbiamo sviluppato una tecnica di elaborazione dei dati CryoSat, chiamata swath processing, che ha rivoluzionato l’uso dei dati CryoSat su complessi terreni ghiacciati. Svela una ricchezza di nuovi dettagli sui ghiacciai”, ha osservato il Dott. Gourmelen. Livia Jakob, di Earthwave nel Regno Unito, ha spiegato: “siamo stati in grado di utilizzare questa tecnica per studiare i ghiacciai di tutto il mondo e possiamo riferire che, in totale, i ghiacciai di montagna hanno perso il 2% del loro volume tra il 2010 e il 2020. Ciò equivale a 2720 gigatonnellate in tutto. Questo può essere immaginato come un gigantesco cubetto di ghiaccio, più grande della montagna più alta d’Europa, il che è abbastanza scioccante. È importante sottolineare che abbiamo anche scoperto che la temperatura dell’aria, che provoca lo scioglimento della superficie del ghiaccio, rappresenta l’89% di questa perdita di ghiaccio”.

Mentre le temperature dell’aria più alte sono responsabili di questo “bilancio di massa superficiale” decrescente, il team di ricerca ha scoperto che qualcosa chiamato “scarica di ghiaccio” era responsabile del restante 11% del ghiaccio perso. Ciò è associato ai ghiacciai che terminano sulla costa, dove le acque oceaniche più calde sono in gran parte responsabili dell’assottigliamento del fronte del flusso di ghiaccio.

Gourmelen ha affermato: “il contributo relativo della diminuzione del bilancio di massa superficiale e dell’aumento della scarica di ghiaccio al cambiamento del livello del mare è ben noto per le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide. Ora sappiamo di più su come l’atmosfera e l’oceano si uniscono per sciogliere i ghiacciai. C’è ancora molto lavoro da fare per perfezionare questi numeri e per incorporare questa conoscenza nelle nostre proiezioni sui ghiacciai”.

Stephen Plummer dell’ESA spiega: “il lavoro innovativo che utilizza CryoSat in modalità swath altimetry dimostra il valore del suo altimetro per il monitoraggio dei ghiacciai, raggiungendo così uno degli obiettivi secondari della missione. Questo lavoro ha gettato le basi per il Glacier Mass Balance intercomparison Exercise, Glambie, per riconciliare le diverse stime del bilancio di massa dei ghiacciai da una moltitudine di metodi satellitari e in-situ. Aiuta anche a guidare la progettazione della missione Copernicus Sentinel Expansion CRISTAL per il monitoraggio del ghiaccio terrestre, garantendo la continuità nel monitoraggio dei ghiacciai a livello globale”.

La ricerca del team, che è supportata dal programma Earth Observation Science for Society dell’ESA, è stata presentata all’Assemblea generale dell’Unione europea di geoscienze, che si terrà questa settimana in Austria.