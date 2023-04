Decreto di abbattimento dell’orsa JJ4, Brambilla: “depositato ricorso, è rinchiusa e non può nuocere”

MeteoWeb

“Ieri sera abbiamo depositato il ricorso contro il decreto di abbattimento di JJ4 appena siglato dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Confidiamo che la magistratura voglia fermare l’abbattimento dell’orsa e mettere un freno a quell’ossessione di Fugatti nei confronti di tutti gli orsi del Trentino, che vuole solo nascondere il fallimento della politica locale nel progetto di ripopolamento. JJ4 oggi è rinchiusa e non può nuocere a nessuno,” ha dichiarato l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.

“La sua uccisione non avrebbe nessuna logica: applicare la pena di morte a un animale non avrebbe alcun fondamento dal punto di vista giuridico o scientifico. Noi non ci fermeremo,” ha concluso Brambilla.