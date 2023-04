L’energia nucleare è una svolta ma non per motivi climatici

MeteoWeb

“L’energia nucleare offre all’umanità l’approccio più sicuro ed efficiente per sfruttare le risorse naturali per il suo utilizzo. Essendo la fonte di energia più densa disponibile, il combustibile nucleare richiede la minor quantità di materiale e terreno per la produzione di elettricità. Questa è una ragione sufficiente per sostenere la tecnologia. Tuttavia, alcuni la promuovono come mezzo per affrontare un’inventata emergenza climatica – peggio ancora, come un mero tappabuchi in una transizione verso turbine eoliche e pannelli solari dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Presentare l’energia nucleare come una cosiddetta soluzione al cambiamento climatico danneggia la credibilità di coloro che sostengono la tesi e sminuisce i reali benefici della tecnologia. Suggerire che il nucleare sia solo un ponte verso fonti energetiche meno dense – eolica e solare – è assurdo”. È quanto scrive Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia) in un articolo originariamente pubblicato su Real Clear Energy il 24 aprile. Jayaraj ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e risiede in India.

I vantaggi dell’energia nucleare

“L’uranio fu scoperto nel 1789 da Martin Klaproth, un chimico tedesco. Tuttavia, fu solo negli anni ’30 che gli scienziati capirono che i suoi atomi potevano essere divisi per rilasciare energia. Secondo la World Nuclear Association, “l’uranio ha il vantaggio di essere una fonte di energia altamente concentrata, facilmente ed economicamente trasportabile. Le quantità necessarie sono molto inferiori a quelle del carbone o del petrolio. Un chilogrammo di uranio naturale produrrà circa 20.000 volte più energia della stessa quantità di carbone”. A differenza dell’energia solare ed eolica intermittente, le centrali nucleari possono funzionare praticamente ininterrottamente per fornire una fonte costante di elettricità. Negli Stati Uniti, ad esempio, le centrali nucleari hanno un fattore di capacità medio superiore al 93%, rispetto a circa il 35% dell’energia eolica e ancora meno per il solare”, scrive ancora Jayaraj.

“Non c’è da meravigliarsi che alcune delle principali economie mondiali facciano molto affidamento sul nucleare. Più del 70% di tutta l’elettricità consumata in Francia proviene dal nucleare. Tutte le portaerei della Marina degli Stati Uniti sono a propulsione nucleare, così come circa il 40% delle principali navi da combattimento statunitensi”.

L’energia nucleare e il clima

“Ho incontrato più persone che sostengono l’energia nucleare come soluzione a una crisi climatica. Il problema non è la loro difesa dell’energia nucleare. Piuttosto, il loro errore è accettare una teoria popolare, ma fallace, secondo cui l’anidride carbonica sta pericolosamente surriscaldando il pianeta”, afferma Jayaraj, aggiungendo che serve “coraggio nell’ambiente politicizzato del dibattito sul clima per affermare il semplice fatto che cambiamenti climatici molto significativi si sono verificati molte volte ben prima che ci fossero emissioni industriali di anidride carbonica”. “Periodi più caldi di oggi esistevano 2000 e 1000 anni fa, quando i Romani coltivavano agrumi nel nord dell’Inghilterra e i Vichinghi coltivavano orzo in Groenlandia, rispettivamente. La moderna fase di riscaldamento iniziata nel XVII secolo, dando avvio all’uscita dalla Piccola Era Glaciale, era ben avviata all’avvento della nostra era di pesante industrializzazione. Inoltre, l’effetto delle emissioni di CO 2 sulla temperatura atmosferica derivanti dalla combustione di combustibili fossili è un argomento molto dibattuto”, sottolinea il ricercatore.

“Potrebbe non essere un dibattito riconosciuto dai media mainstream o dalle élite politiche, ma migliaia di scienziati considerano le affermazioni secondo cui la CO 2 sta guidando un pericoloso riscaldamento come grossolane esagerazioni contrarie al buon senso e all’integrità scientifica. I modelli computerizzati che tentano di prevedere l’effetto di riscaldamento della CO 2 falliscono quasi universalmente. Pertanto, le persone che sostengono l’energia nucleare sulla base del suo potenziale per affrontare un’emergenza climatica inesistente minano le loro argomentazioni sugli effettivi vantaggi della tecnologia in termini di sicurezza ed efficienza. L’ultima cosa che vogliamo è una caratterizzazione errata di una tecnologia meravigliosa e rivoluzionaria in nome del cambiamento climatico”, conclude Vijay Jayaraj.