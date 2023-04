2° giorno di esercitazioni dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Incidenti stradali, attrezzature, prosciugamenti di aree allagate. Terminata la seconda giornata di esercitazioni e confronto operativo sulle innovazioni tecnologiche e sulle manovre di soccorso nelle aree attrezzate della Fiera di Roma. In particolare la giornata di oggi è stata dedicata al confronto tra vigili del fuoco italiani e delegazioni europee sull’interoperabilità tecnica del modulo H.C.P. (High Capacity Pumping) per testare la sinergia del modulo in caso di emergenza.

Nelle isole addestrative degli incidenti stradali sono state provate attrezzature di diverse aziende e testati i caschi per la comunicazione con le cuffie tra gli operatori. Presentato anche il mezzo dei vigili del fuoco del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) fornito di un drone dotato di stazione barometrica per garantire voli in autonomia nella ricerca di persone disperse.