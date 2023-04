Freddo, maltempo e neve in collina: al Sud è una Pasquetta di pieno inverno

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, il Sud Italia sta vivendo una Pasquetta tipicamente invernale. Piove, ci sono forti temporali con grandine, nevica a bassa quota e fa freddo neanche se fossimo nei Giorni della Merla. Spiccano, in pieno giorno, i +7°C di Bari, i +9°C di Lecce e Brindisi, i +10°C di Messina e Reggio Calabria, i +12°C di Catania. E nelle zone interne abbiamo +2°C a Cagnano Varano, +3°C a L’Aquila e a Campobasso, +5°C a Cassano delle Murge e San Giovanni Rotondo, +6°C ad Altamura e Spinazzola.

Nevica copiosamente nelle zone interne dell’Appennino, in modo particolarmente abbondante tra Calabria meridionale (Serre e Aspromonte) e Sicilia nord/orientale (Nebrodi ed Etna), oltre i 1.000 metri di altitudine, proprio come se fossimo in pieno inverno. Sul Gargano la neve è scesa addirittura fino ai 700 metri di altitudine. In Sicilia sono caduti 19mm di pioggia a Fiumedinisi, 17mm a d Antillo, 16mm a Montalbano Elicona, 15mm a Novara di Sicilia, 14mm a Naso, 13mm a Patti. In Calabria spiccano gli 11mm di Reggio, dove nella notte si sono susseguiti forti temporali con grandine. Ma le precipitazioni più abbondanti sono quelle della Puglia, dove sono caduti 28mm di pioggia a Brindisi e Sannicandro di Bari, 27mm a Bari, 23mm a Bitetto, 21mm a Valenzano, 19mm a Bitonto, 18mm a Giovinazzo, 16mm a Palo del Colle e Rutigliano, 11mm ad Acquaviva delle Fonti, 10mm a Cassano delle Murge. Forti piogge anche sul Gargano con 27mm a Cagnano Varano, 14mm a Monte Sant’Angelo, 12mm a San Giovanni Rotondo. In Molise 17mm a Termoli. Eccezionali le nevicate che stanno interessando proprio il Gargano, fino a quote molto basse (a partire dai 700 metri, in collina):

Spettacolari le immagini delle webcam di Gambarie con la neve in Aspromonte: non è stata così fredda e innevata neanche a Natale o Capodanno:

Splende un tiepido sole, invece, al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche:

L’instabilità proseguirà per tutto il giorno. Nel pomeriggio attese forti piogge nella Calabria settentrionale, nel cosentino, con abbondanti nevicate in Sila e sul Pollino. Ancora maltempo anche in Sicilia, Puglia e Basilicata. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: