Maltempo, torna il freddo in Sardegna: neve nel Nuorese | FOTO

Prima il caldo anomalo, poi il brusco ritorno del freddo in questo avvio di primavera in Sardegna. Le temperature si sono abbassate sensibilmente e sulle vette del Gennargentu, nel Nuorese, è tornata la neve che, con il passare delle ore, si è intensificata nelle località più alte, creando i primi disagi sulle strade. La coltre bianca ha raggiunto qualche centimetro sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, dove due chilometri prima e qualche chilometro dopo la galleria, sul passo di Correboi, si è reso necessario l’intervento della Polizia stradale. Il comandante della Polstrada di Nuoro, Leo Testa, ha allertato l’Anas affinché metta in atto il piano neve con i mezzi spargisale e se sarà necessario con l’intervento delle macchine spazzaneve.

