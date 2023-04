Maltempo, forte grandinata a Roma: strade imbiancate in centro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata si è abbattuta su Roma nel pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile, dopo quelle intense avvenute il 27 marzo. Dopo una giornata assolata e calda, sulla Capitale il tempo è cambiato. Intorno alle 17:30 di oggi, un forte temporale ha scaricato pioggia e grandine sul centro di Roma, imbiancando le strade e costringendo i passanti a cercare riparo. Le immagini dal quartiere Prati, nello specifico, mostrano le strade ricoperte di bianco, con tante foglie cadute giù dagli alberi. Il passaggio del temporale è stato veloce e nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.

Le immagini della forte grandinata su Roma

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

