Crescente preoccupazione per la presenza di un orso in Alta Baviera

MeteoWeb

Nel distretto dell‘Alta Baviera di Rosenheim, molte persone della zona sono preoccupate dopo che un orso bruno è stato avvistato nella regione. Come riporta Zdf, l’orso ha lasciato impronte sulla neve, e ucciso alcune pecore in un alpeggio. Secondo i primi accertamenti, non si tratterebbe di un cosiddetto ‘orso problematico’. Ma le autorità statali restano vigili. Il ministro dell’Ambiente bavarese Thorsten Faithr ha sottolineato come la sicurezza delle persone resti una priorità assoluta, senza escludere l’eventuale abbattimento dell’animale se necessario.“In caso di emergenza, tutte le misure possono essere prese in considerazione”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che la Baviera è comunque “preparata per quanto riguarda il tema degli orsi”.

L’animale è presente nella regione da molto tempo , ha affermato il sindaco di Oberaudorf, Matthias Bernhardt, spiegando che i cittadini sono ovviamente preoccupati, ma che “non c’è nessuna sollevazione popolare”. Adesso è importante soprattutto parlare con gli alpeggi e aiutarli. Perché semplici recinti non possono scoraggiare un orso, ha spiegato ancora il sindaco.Al momento, gli allevatori non possono portare i loro animali al pascolo. “Sorgono molti problemi che avrebbero dovuto essere discussi molto prima”, ha affermato Bernhardt.

Preoccupazione per gli orsi in Baviera

C’è una vasta area di pascolo di montagna nella regione. Se gli orsi si stabilizzeranno, probabilmente non sarà più un’area dove gli agricoltori potranno gestire i pascoli alpini. Inoltre, il distretto è una popolare destinazione turistica: le comunità devono far capire ai turisti che un orso potrebbe essere in movimento qui in determinate circostanze, ha ricordato il sindaco.Non è raro che gli orsi si aggirino nella Baviera meridionale. Questi sono per lo più giovani animali maschi in cerca di una compagna, riporta sempre Zdf. Secondo le autorità, ci sono state prove più recenti nell’estate del 2022. Gli esperti non si aspettano un insediamento permanente di orsi nell’area, ma l’uccisione del runner da parte dell’orsa JJ4 in Trentino ha destato una certa preoccupazione.

L’Ufficio statale bavarese per l’ambiente (Lfu), ha spiegato che la popolazione di orsi in Trentino si trova a circa 120 chilometri dalla Baviera. L’esperto di orsi e lupi della Federazione per la conservazione della natura bavarese (Bn), Uwe Friedel, ha affermato di capire la preoccupazione della popolazione per un eventuale incontro con un orso, ma ha ricordato che, durante le escursioni, sono da considerarsi più pericolose le punture di zecche. Al fine di proteggere meglio il bestiame da orsi e lupi, il Bn chiede da tempo un aumento dei finanziamenti per le misure di protezione delle mandrie, ha spiegato ancora l’esperto.

Le misure preventive

“Gli esperti del competente Ufficio di Stato per l’Ambiente sono già sul posto e stanno raccogliendo tutte le informazioni. Ulteriori misure devono essere verificate continuamente dalle autorità competenti”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del ministero dell’Ambiente bavarese in merito agli avvistamenti di un orso in Alta Baviera. Secondo gli ultimi resoconti, le tracce dell’orso sono state trovate nel distretto di Rosenheim, e l’animale avrebbe anche ucciso alcune pecore in un alpeggio. Come riferito dai media tedeschi, la preoccupazione degli abitanti della zona è cresciuta, anche in considerazione della recente tragedia in Trentino, dove un runner è stato ucciso dall’orsa JJ4, poi catturata.

“Il pubblico sarà tenuto aggiornato dalle autorità su ulteriori risultati”, ha detto ancora il portavoce, ricordando che anche il ministro dell’Ambiente bavarese Thorsten Faithr ha sottolineato che “la Baviera è preparata per il tema degli orsi. La sicurezza delle persone è sempre al centro e ha priorità assoluta”