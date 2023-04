Giovane muore di pericardite dopo il vaccino Covid-19: il giudice archivia il caso

MeteoWeb

Sul giornale “La nuova Bussola” è descritto un altro caso di morte dopo il vaccino Covid-19: un giovane dopo l’inoculazione è morto a causa di una pericardite nonostante la giovane età. La madre del ragazzo sta combattendo una battaglia legale per scoprire la verità: “L’autopsia ha rilevato una pericardite fatale, aveva fatto il vaccino appena un mese prima“. Ma il gip di Civitavecchia ha archiviato la denuncia per omicidio colposo perché all’epoca non c’era letteratura scientifica sufficiente. La madre però ha affermato che non è vero: “I casi erano noti già da giugno 2021. Andrò fino in fondo, voglio far analizzare il cuore che abbiamo conservato“.

Il giudice ha scritto che all’epoca dei fatti, la letteratura scientifica in materia era estremamente scarsa o assente, e che la situazione pandemica era di assoluta gravità. Non è possibile attribuire la responsabilità di questa morte ad alcuno, ha concluso il giudice.

La morte di Runa Cody dopo l’inoculazione del vaccino Covid-19

Sono queste le conclusioni agghiaccianti della sentenza, con la quale il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia Paola Petti ha rigettato l’opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia per omicidio colposo contro ignoti sul caso di Runa Cody, morto a 18 anni per una perimiocardite fulminante a un mese dalla vaccinazione covid.

La sentenza del 23 marzo scorso è stata resa nota dalla madre del giovane, Doina Marchetti, che da più di un anno e mezzo combatte per ottenere la verità sulla morte inaspettata del figlio. Le parole del giudici sembrano non accettabili, in quanto la letteratura medica a disposizione sulle miocarditi post vaccino non solo è accertata “attualmente”, ma lo era anche “al momento della somministrazione” del vaccino Pfizer fatto dal ragazzo in Inghilterra nel settembre e novembre 2021.

La lotta di una madre per la verità

Una morte improvvisa come reazione del vaccino va ad aggiungersi ad altri casi simili, soprattutto a carico di soggetti giovani e perfettamente sani. La donna ha dichiarato al riguardo che non si arrenderà e cercherà di farlo diventare un caso internazionale. Il 31 dicembre 2021, il giovane Runa muore improvvisamente nella sua camera sotto gli occhi dei fratelli e di un amico con i quali si stava preparando a trascorrere l’ultimo dell’anno. Dal 2018 studiava in un college in Inghilterra, dove abita il padre e aveva fatto il vaccino nel Regno Unito senza dirlo alla madre.

Il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni in febbraio, ma il suo cuore ha smesso di battere senza motivo. Ora quel cuore, che la madre è riuscita a espiantare prima della cremazione, è a disposizione per ulteriori approfondimenti al Policlinico Umberto I di Roma.

Le reazioni avverse ai vaccini Covid-19

“Per proseguire le indagini e trovare la presenza della proteina spike e poter così portare nuovi elementi per dimostrare la correlazione della sua morte con il vaccino“, ha commentato Doina in un intervista. Doina ha partecipato come testimone al documentario di Paolo Cassina Invisibili, prodotto da Playmastermovie e che sta girando l’Italia per sensibilizzare sui drammi dei danneggiati da vaccino e le loro reazioni avverse.

A giugno 2022 dopo uno studio autoptico sul cuore è emersa una pericardite acuta con inizio di miocardite. La Procura era orientata ad archiviare il caso, ma grazie ad un medico del Comilva (l’associazione Onlus per la libertà della scelta vaccinale) abbiamo presentato una documentazione sufficiente per non far archiviare subito la nostra denuncia.

Così ci è stata data la possibilità di discuterla e siamo arrivati davanti al Gip il 23 marzo. Abbiamo prodotto molti documenti che attestavano la presenza di peri-miocarditi già da giugno 2021 (documenti Aifa) e dicembre 2021 (Documenti Ema) nei quali è dimostrato come “l’esito della revisione conferma il rischio di miocardite e pericardite, informazione già riportata nelle informazioni sul prodotto per questi due vaccini” soprattutto su maschi giovani come Runa.