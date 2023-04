Insolita interferenza si “intrufola” nelle comunicazioni della Stazione Spaziale | VIDEO

MeteoWeb

Una trasmissione della NASA ha subito qualche giorno fa un’insolita interferenza da parte di un segnale di un taxi in Argentina. L’agenzia spaziale stava seguendo le attività degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale quando si è sentito un autista che chiedeva un indirizzo. “1-5-0, hai detto, da Irigoyen?“, è il messaggio che si sente nel bel mezzo della trasmissione in diretta, mentre due astronauti russi stavano effettuando una passeggiata spaziale per cambiare un radiatore. Durante la trasmissione, queste parole in spagnolo sono state attribuite all’interferenza di un microfono aperto involontariamente. Tuttavia, il giornalista argentino Manuel Mazzanti si è reso conto che si trattava di una voce con accento argentino che chiedeva un indirizzo in una strada intitolata all’ex presidente Hipólito Yrigoyen (1852-1933) o all’ex senatore ed ex governatore di Buenos Aires Bernardo de Irigoyen (1822-1906). Mazzanti, che si dedica a coprire le notizie spaziali negli Stati Uniti, ha postato il video con l’interferenza sui social, che è diventato virale.

Martedì scorso, al momento dell’interferenza, la Stazione Spaziale Internazionale si trovava a 430 km sopra il territorio argentino, secondo i media locali. “La banda utilizzata dai radiotaxi è UHF. Non c’è da stupirsi che la Stazione Spaziale effettui una trasmissione radioamatoriale una volta al mese sulla stessa frequenza e venga captata. In questo caso, qualcosa è rimasto aperto mentre stavano facendo un’importante passeggiata spaziale per cambiare un radiatore,” ha spiegato il divulgatore scientifico Esteban Tablón all’emittente LN+. Tablón ha evidenziato che la Stazione Spaziale, che orbita attorno alla Terra più volte al giorno, si trovava in quel momento nelle prime ore di martedì “esattamente sopra Buenos Aires“. “Sono 430 km in linea retta, senza alcun tipo di interferenza o ostacolo. Apparentemente, la frequenza con cui comunicano con i radioamatori della Terra è stata lasciata aperta. Poi un radiotaxi è apparso sulla Stazione Spaziale in una trasmissione audio per il mondo intero,” ha commentato.