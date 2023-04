Oggi il primo sbarco privato sulla Luna: il lander giapponese Hakuto-R entra nella storia

MeteoWeb

Oggi un’azienda giapponese tenterà il primo sbarco privato sulla Luna: se Hakuto-R ce la farà, il lander sarà il primo veicolo spaziale privato ad atterrare in sicurezza sul nostro satellite. Ispace prevede di collocare il lander Hakuto-R sulla superficie alle 18:40 ora italiana: trasmetterà il webcast (in calce) a partire dalle 17.

Il sito di atterraggio principale è Atlas Crater, situato sul bordo esterno sud-orientale del Mare Frigoris (“Mare del Freddo”). “Se le condizioni dovessero cambiare, ci sono 3 siti di atterraggio alternativi e, a seconda del sito, la data di atterraggio potrebbe cambiare. Le date alternative, a seconda dello stato operativo, sono il 26 aprile, il 1° maggio e il 3 maggio 2023, ha spiegato ispace in precedenza.

Hakuto-R è stato lanciato nel dicembre 2022 con un razzo Falcon 9 SpaceX e si trova in un’orbita approssimativamente circolare a circa 100 km sopra la superficie lunare. La sequenza di atterraggio includerà diversi passaggi, hanno sottolineato i funzionari di ispace. “Il lander eseguirà una frenata, attivando il suo sistema di propulsione principale per decelerare dall’orbita. Utilizzando una serie di comandi preimpostati, il lander regolerà il suo assetto e ridurrà la velocità per effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Il processo richiederà circa un’ora“.

A bordo della missione ci sono anche il mini rover Rashid dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti, un sistema di intelligenza artificiale della società canadese Mission Control e un sistema di imaging multicamera della società canadese Canadensys Aerospace.

Solo altri 3 Paesi hanno effettuato atterraggi morbidi sul satellite: gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Cina.