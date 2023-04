MeteoWeb

A causa del maltempo in arrivo il comune di Termoli (Campobasso) ha annullato tutti gli eventi in programma nel pomeriggio del 1° Maggio. L’amministrazione aveva predisposto una serie di concerti in diversi punti del centro città in collaborazione con gli esercizi commerciali.

