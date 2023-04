Maltempo Abruzzo: tre fiumi oltre il livello di preallarme

MeteoWeb

Criticità, in Abruzzo, per l’innalzamento del livello di alcuni fiumi a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il territorio regionale da giorni, con intense precipitazioni. Sotto osservazione, in particolare, il Pescara, il Sinello e l’Orta: per i tre corsi d’acqua il Centro funzionale della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta con codice arancione per il “superamento della soglia di preallarme ed un graduale aumento verso la soglia di allarme“. E’ invece tornato sotto la soglia di attenzione il fiume Osento, per il quale era stata diramata la “dichiarazione di fase di allarme” con codice rosso.

Il Centro funzionale, essendo in corso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e “considerando le persistenti condizioni di tempo instabile“, raccomanda ai Comuni interessati di “mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza, in particolare di: attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l’asta fluviale anche attraverso il presidio territoriale; attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo il reticolo idrografico minore; mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio; prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento”.

Allerta meteo anche domani in Abruzzo

Anche per domani, mercoledì 19 aprile, sull’Abruzzo, è prevista “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali. Il Centro funzionale invita pertanto i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a “prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi“. Per tutta la giornata odierna, inoltre, è prevista “criticità moderata – allerta arancione” per rischio valanghe sull’area Gran Sasso Ovest.

