Al via nuova ondata di maltempo da domani: i bollettini della Protezione Civile

Dopo una breve pausa anticiclonica, sta per iniziare una nuova fase di maltempo e freddo sull’Italia. Tornerà la neve sulle Alpi, abbondante sui settori orientali. Attenzione anche ai forti venti che domani sferzeranno alcune regioni del Centro-Nord. La conferma del maltempo arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Prevista, tuttavia, allerta gialla in Umbria e parte di Lombardia per la giornata di domani, giovedì 13 aprile.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per 13 e 14 aprile.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 aprile 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria orientale, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia orientale, sui settori montuosi del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lombardia e Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e settentrionale, resto del Nord e del Centro, su Campania, settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, Puglia meridionale e Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in calo fino ai 900-1100 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle zone orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Sud; massime in sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna.

Venti: tendenti a forti, con rinforzi fino a burrasca, occidentali su Sardegna, in estensione ai settori costieri di Toscana, Lazio e Campania e in serata alla Sicilia; localmente forti occidentali, in rotazione da Nord sulla Liguria, sui settori alpini occidentali e sui settori dell’Adriatico settentrionale.

Mari: tendenti ad agitati il Mar di Sardegna in estensione al Tirreno centro-settentrionale ed in serata quello meridionale; tendenti a molto mossi i restanti bacini occidentali e localmente lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 aprile 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Triveneto, Emilia-Romagna centro-orientale, sui settori peninsulari del Centro-Sud, su Sardegna centro-settentrionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 800-1000 m sui settori alpini orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale calo, localmente sensibile; massime in sensibile calo al Centro-Sud ed in sensibile aumento al Nord-Ovest.

Venti: forti, con rinforzi di burrasca, occidentali sulla Sardegna e localmente su Sicilia e settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; localmente forti occidentali sul resto del Sud e sui settori appenninici centrali; localmente forti da Nord sui settori alpini, con rinforzi di Favonio nelle valli.

Mari: agitati il Mar di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale e localmente il Mar Ligure; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio.

