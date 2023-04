Maltempo Puglia: intensa grandinata imbianca Foggia come neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continua il maltempo di Pasquetta al Sud. Oltre al freddo che ha portato la neve fino in collina nel Foggiano, non manca neanche la grandine in questa Pasquetta dal sapore invernale. Nel primo pomeriggio, infatti, una breve ma intensa grandinata si è abbattuta su Foggia. La grandinata è durata pochi minuti ma la grandine caduta è stata sufficiente ad imbiancare le strade come fosse neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Ora la situazione è tornata alla normalità ed il sole sta facendo capolino.

Per quanto riguarda le piogge nel Foggiano, spiccano i 56mm caduti a Cagnano Varano, 50mm caduti proprio a Foggia e i 20mm di San Giovanni Rotondo. Altrove in Puglia, segnaliamo: 32mm a Sannicandro di Bari, 28mm a Bari, 27mm a Valenzano, 26mm a Brindisi, 23mm a Bitetto, 19mm a Bitonto.

