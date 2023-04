Maltempo, irrompe il freddo ed esplodono temporali violentissimi: neve a bassa quota, ultime ore di caldo al Sud

MeteoWeb

Infuria il maltempo sull’Italia settentrionale e anche centrale, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini. Nel primo pomeriggio sono esplosi violenti temporali su tutto il Centro/Nord, in concomitanza con l’ingresso dell’aria fredda che sta facendo crollare le temperature su valori tipicamente invernali. Piogge torrenziali stanno colpendo gran parte del territorio: spiccano i nubifragi in corso in Liguria e in Friuli Venezia Giulia, con 102mm di pioggia a Genova Fiorino, sulle colline di Voltri, e 91mm a Dolegna del Collio, nei pressi di Cividale del Friuli, al confine tra l’Italia e la Slovenia.

Fa molto freddo con, in pieno giorno, appena +6°C a Genova, Trento, Bolzano, Rovereto e Sondrio, +7°C a Bergamo, Udine e Crema, +8°C a Lodi e Pavia: la quota neve è già crollata a 800 metri di altitudine, non solo sulle Alpi ma anche sull’Appennino tra Liguria, Piemonte ed Emilia. La grandine, invece, ha completamente imbiancato Genova.

Scenario completamente opposto al Sud, dove fa molto caldo per il richiamo pre-frontale rispetto al ciclone che imperversa al Nord. Temperature elevatissime soprattutto in Sicilia, ma anche in Calabria e in Puglia. In Sicilia la colonnina di mercurio ha raggiunto +31°C a Francofonte, +30°C a Floridia, +29°C a Lentini e Palagonia, +28°C a Caltagirone, Monreale, Misilmeri e Aidone, +27°C a Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Termini Imerese, Carini e Torregrotta, +26°C a Canicattì, Salemi e Sortino, +25°C a Caltanissetta e Pedara, +24°C a Siracusa e Palazzolo Acreide.

In Calabria abbiamo +28°C a Platì, +27°C a Rende, Mileto e Feroleto della Chiesa, +26°C a Cosenza, Corigliano Calabro, Rosarno e Brancaleone, +25°C a Lamezia Terme e Cittanova, +23°C a Catanzaro, Vibo Valentia, Paola e Amantea; in Puglia spiccano i +26°C registrati a Molfetta e Bisceglie, +25°C a Barletta e Cerignola, +24°C a Bitonto, +23°C a Bari e Spinazzola.

E’ un caldo effimero e illusorio, di breve durata: già dalla tarda serata le temperature crolleranno. Il fronte freddo è al Centro tanto che al momento abbiamo +13°C a Roma e +16°C a Napoli. L’ondata di maltempo incombe anche al Sud, dove sta per iniziare un lungo periodo freddo e piovoso, tipicamente invernale, che durerà a lungo e riporterà la neve copiosa sui rilievi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: