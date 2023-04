Previsioni Meteo, lungo periodo di maltempo: almeno altri 10 giorni di pioggia

MeteoWeb

Ancora maltempo e freddo anomalo all’orizzonte meteorologico dell’Italia. Il maltempo che oggi ha iniziato a colpire il Nord e nel pomeriggio si estenderà al Centro, da domani arriverà anche al Sud dove si intensificherà nel weekend. Ma sarà soprattutto la prossima settimana che la pioggia cadrà copiosa, diffusa e abbondante in tutto il territorio nazionale, inizialmente lunedì al Centro/Sud, poi più estesa.

Si prospetta un lungo periodo di pioggia sull’Italia. Tra 18 e 20 Aprile sarà la volta dei temporali pomeridiani, molto forti ed estesi a tutto il Paese (Alpi e Appennini); poi una nuova intensa perturbazione al Sud a cui ne seguirà un’altra al Nord. E’ molto probabile che il periodo piovoso si prolunghi fino alla fine del mese, e potrebbe essere l’attesa svolta contro la siccità. In queste ore proseguono i proclami catastrofisti che in alcuni casi sono completamente infondati, in altri sono reali ma enfatizzati eccessivamente. Il fatto che ad oggi la situazione sia peggiore rispetto ad un anno fa, e che lo scorso anno avevamo gli attuali livelli nivometrici e idrometrici a giugno, non significa nulla se approfondiamo e notiamo che lo scorso anno proprio tra aprile, maggio e giugno c’è stato il periodo più siccitoso, e quest’anno invece si sta verificando una grande ondata di maltempo e neve sulle Alpi (già domani, quindi, la situazione nivometrica sarà enormemente diversa!), e continuerà a piovere copiosamente per settimane. Fortunatamente, quindi, la situazione migliorerà.

Il rovescio della medaglia è il probabile maltempo che, dopo Pasqua e Pasquetta, comprometterà anche il Ponte del 25 Aprile. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.