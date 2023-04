Maltempo Lazio, 100mm di pioggia nel Frusinate: strade allagate, “restate in casa” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte maltempo, con temporali e nubifragi, ha colpito tutto il Lazio oggi. Le zone più interessate dai fenomeni sono le province di Roma, con allagamenti e disagi nella Capitale, e Frosinone, dove gli accumuli pluviometrici sfiorano i 100mm. Tra i dati (parziali) più rilevanti di oggi nel Lazio, segnaliamo: 98mm a Picco, 90mm a Sant’Apollinare, Lenola, 78mm a Roma Vigne Nuove, 73mm a Lariano, 72mm a Frosinone, 67mm a Ceccano, 63mm a Giustiniana, 62mm a Tivoli, 54mm a Isola del Liri, 52mm a Genazzano, 51mm a Licenza, 50mm a Monterotondo, Cerveteri.

Il violento nubifragio che si sta abbattendo sulla zona sud della provincia di Frosinone ha provocato l’allagamento della superstrada Cassino-Formia all’altezza del Comune di Ausonia, al confine con la provincia di Latina. Automobilisti bloccati, con una coda di oltre 4km. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino e del comando provinciale di Frosinone. Le campagne circostanti la strada regionale 630 sono invase d’acqua e fango. Il sindaco di Ausonia Benedetto Cardillo ha diramato un allarme invitando la popolazione a restare in casa.

A Coreno Ausonio il sindaco Simone Costanzo ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per vigilare sulle strade, dopo che è stata registrata la caduta di massi. Allagamenti di campi e scantinati sono stati registrati tra Sant’Apollinare e Cassino in località Sant’Angelo in Theodice. A Sant’Apollinare nella località Giunture il fondo stradale scivoloso ha determinato la violenta uscita di strada per una Lancia Ypsilon nera che è finita prima contro un albero e poi all’interno di una cunetta; l’automobilista alla guida ha riportato un trauma toracico ed è stato trasferito con codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. A Cassino la pioggia ha spezzato i rami più fragili di alcuni alberi ma provvidenziale è stata la campagna di potatura conclusa dal Comune proprio nelle ore scorse.

