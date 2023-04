Maltempo, torna la neve sui monti della Sardegna: Gennargentu imbiancato per la terza volta ad aprile | FOTO

MeteoWeb

Neve di metà aprile in Sardegna: per la terza volta in questo mese la “Dama Bianca” è tornata ad imbiancare il massiccio del Gennargentu sopra i 1.200 metri di quota. In particolare ci si trova davanti da un paesaggio innevato sul Bruncuspina. Dalla mezzanotte ha cominciato a nevicare depositando un manto bianco alto dai 3-4cm sul terreno e sugli alberi, immortalato da uno dei pochi abitanti della montagna, oltre 1.600 metri, Tore Moro, le cui foto della neve nell’isola hanno sempre fatto il giro del web. Stamattina, oltre i 1.600 metri, la colonnina di mercurio segnava -2°C.

Temperature vicine ai +2°C si registrano nei paesi più alti del Nuorese, sopra quota 800 metri dal livello del mare, e l’aria gelida, sospinta anche dal maestrale che soffia in questi giorni, si sta facendo sentire la notte e nelle prime ore del mattino anche nelle vallate, dove le minime sono lievemente in calo rispetto ai valori del ponte pasquale.

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu le temperature sono destinate a salire di un paio di gradi nei prossimi giorni, ma fino a martedì 18 aprile l’aria in Sardegna resta perturbata con correnti di aria fredda. Saranno giornate in cui si alterneranno momenti di schiarite a precipitazioni con carattere temporalesco.

