Maltempo, forte pioggia nel Palermitano: famiglia spagnola resta bloccata nel fango

Il maltempo che oggi ha colpito la Sicilia continua a creare problemi sulle strade, in particolare nel Palermitano, dove allagamenti erano stati segnalati già questa mattina. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in soccorso di una famiglia spagnola sulla strada provinciale 104 nei pressi della sede di Telespazio e dell’azienda agricola Ferrante, nella zona di Piana degli Albanesi. La famiglia, composta da marito, moglie e due bimbi piccoli, era rimasta bloccata nell’auto, impantanata nel fango. A soccorrerli le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corleone.

