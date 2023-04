Maltempo, Pasquetta con freddo e temporali in Calabria: super grandinata a Catanzaro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È stata una Pasquetta segnata dal maltempo, oltre che dal freddo, nelle regioni del Sud Italia. Alcune zone sono state colpite anche da intense grandinate, come Foggia e Catanzaro. Nel pomeriggio, infatti, il centro e la zona nord di Catanzaro, oltre che i comuni della fascia presilana, sono stati raggiunti dalla grandine. Strade, tetti e auto sono state imbiancate in breve tempo, quasi come se avesse nevicato, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Caduti anche 13mm di pioggia sul capoluogo di regione.

In tutta la Calabria, la Pasquetta è stata caratterizzata da un freddo pungente, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali, complice la tramontana. La neve ha fatto la sua ricomparsa in corrispondenza delle cime più alte della Sila. In funzione, a Lorica, nella fascia cosentina dell’altopiano, gli impianti di risalita per la gioia degli amanti degli sport invernali.

Catanzaro imbiancata dalla grandine

Forte temporale con grandine si abbatte su Catanzaro

Fortemente condizionate dal maltempo, invece, sono state le gite fuori porta nella regione. In tanti, per questo, hanno dovuto rinunciare al tradizionale pic-nic all’aperto, optando, quando possibile, per una grigliata casalinga. Le presenze in ristoranti e agriturismi hanno comunque fatto registrare il tutto esaurito. Traffico regolare sull’autostrada A2 del Mediterraneo, più intenso sulle arterie litoranee ioniche e tirreniche in corrispondenza con le principali località turistiche costiere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto

























/