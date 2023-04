Maltempo Puglia, temporale autorigenerante sul Gargano: grandine, allagamenti e blackout

MeteoWeb

Un temporale autorigenerante sta colpendo il Gargano, scaricando forti piogge, con accumuli che superano i 100mm. Il maltempo sembra essersi concentrato sul promontorio: in particolare, a San Nicandro Garganico, “in un’ora sono caduti circa 30mm (30 litri per ogni metro quadro) di pioggia, una quantità spropositata”, scrive in un post su Facebook il sindaco Matteo Vocale.

Le forti piogge stanno provocando allagamenti, blackout e disagi. “Alcune zone, a partire dal centro storico, gli stessi uffici comunali e le scuole di Portone Perrone, sono senza corrente e ho appena allertato l’ENEL che sta inviando i suoi operai sul posto con un gruppo elettrogeno di continuità: il guasto è importante ed è causato verosimilmente dall’allagamento di alcune cabine”, scrive ancora il sindaco Vocale. “Polizia Locale e Protezione Civile comunale stanno monitorando le situazioni più critiche. Allagamenti si segnalano nelle zone solite: Brenna, Tarantone, via Gramsci (sulle quali, lo ricordo, stiamo progettando un intervento per cui abbiamo ottenuto 2,5 milioni di euro per implementare una fogna bianca adeguata)”, aggiunge il primo cittadino di San Nicandro Garganico. Sotto il suo post, alcuni cittadini segnalano anche l’interruzione del segnale TV.

Inoltre, una forte grandinata si è abbattuta nella zona di Vieste: strade imbiancate e disagi per la circolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: