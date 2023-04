Maltempo, temporali e freddo al Nord. Allerta Meteo per grandine, tornado e neve abbondante

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato al Nord, puntuale come un orologio svizzero, e sta colpendo in modo particolare la Liguria dove sono in corso forti temporali in modo particolare sulle colline occidentali di Genova. Sono caduti 93mm di pioggia a Fiorino, 69mm a Mele, 61mm al Passo del Faiallo, 57mm a Genova Fabbriche, 53mm al Passo del Turchino, 49mm a Sciarborasca, 47mm al Monte Pennello. I temporali stanno risalendo il basso Piemonte, dove sono caduti 26mm a Isola Sant’Antonio, 23mm a Castellar Ponzano e Basaluzzo, 21mm a Novi Ligure, e la Lombardia. Piove in un’area molto vasta con temperature in forte calo: abbiamo appena +9°C a Milano, Udine, Bergamo, Trento, Sondrio e Piacenza, +10°C a Verona, Padova, Vicenza, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Rovereto.

Questo freddo anomalo e fuori stagione sta determinando nevicate sulle Alpi, al momento soltanto in montagna ma nelle prossime ore la quota neve scenderà fino in collina. Sarà proprio la neve a condizionare pesantemente le prossime ore tra Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e ancor di più nelle vicine Austria e Slovenia: entro sera la quota neve crollerà fino ai 500–600 metri di altitudine, e sarà molto abbondante con accumuli eccezionali. Domani continuerà a nevicare copiosamente in Austria, Slovenia, su gran parte dei Balcani e sull’Italia, non solo alpina ma anche appenninica, per l’estensione della perturbazione al Centro/Sud.

Intanto, però, attenzione al maltempo che si intensificherà oggi soprattutto al Nord. L’ingresso dell’aria fredda che farà sensibilmente e ulteriormente crollare le temperature, determinerà nelle prossime 6-8 ore violentissimi temporali in pianura Padana, in modo particolare su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Alto il rischio di grandinate e trombe d’aria. Attenzione sempre ad oggi pomeriggio: forti temporali colpiranno anche il Centro Italia, tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Anche qui i fenomeni saranno particolarmente violenti.

