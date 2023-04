Maltempo, primi forti temporali al Nord: tempesta da Milano a Rovigo | LIVE

MeteoWeb

È iniziato il peggioramento del tempo che sta portando piogge e temporali al Nord. Una linea temporalesca attraversa tutta la Lombardia in questo momento, dalla provincia di Como a quella Mantova, fino al sud del Veneto. Alti temporali sono in atto nel sud del Friuli Venezia Giulia. Associato ai temporali, si registra un forte vento in Lombardia, anche nell’area intorno a Milano, dove è in corso la partita Inter-Benfica, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Il forte vento sta provocando disagi a San Siro, sollevando oggetti allo stadio.

Per quanto riguarda i dati pluviometrici, si raggiungono i 20mm in provincia di Brescia. Segnaliamo: 21mm a Provaglio d’Iseo, 18mm Brescia e Prevalle, e 19mm anche a Gorno e 18mm sul Monte Misma (provincia di Bergamo). Nelle località interessate dai temporali, le temperature sono in netto calo fino a +10-12°C.

Con questa ondata di maltempo, non torneranno solo le piogge ma anche abbondanti nevicate sulle Alpi, indispensabili per contrastare la siccità. Nella notte, il maltempo si estenderà a tutto il Nord-Est. Domani, giovedì 20 aprile, inizierà a colpire la Pianura Padana e le Alpi occidentali, intensificandosi nel pomeriggio-sera al confine Italia-Svizzera con piogge torrenziali (oltre 150-160mm). Alto il rischio di frane, smottamenti e inondazioni. Già domani la neve cadrà copiosa e abbondante, al mattino al Nord-Est e nel pomeriggio-sera al Nord-Ovest, con accumuli importanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: