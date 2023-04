Maltempo Toscana, temporali con grandine in molte zone: imbiancata Prato | FOTO

MeteoWeb

La grandine è la protagonista di questo 25 aprile all’insegna del maltempo su molte regioni italiane. I fenomeni più violenti hanno interessato la zona tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove si registrano danni alle colture e auto ammaccate, ma forti temporali hanno interessato anche la Toscana settentrionale, scendendo dall’Appennino.

Nel primo pomeriggio di oggi, una forte grandinata ha colpito la città di Prato, provocando notevoli accumuli al suolo in zona Narnali, nei quadranti orientali della città, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Fortunatamente la grandine ha avuto piccole dimensioni.

Altre grandinate sono state segnalate tra Pistoia e Firenze, oltre a diverse località in Appennino. A Firenze, nel primo pomeriggio, un rapido temporale è stato accompagnato da vento forte e grandine. Sul fronte piogge, i dati più rilevanti registrati finora in Toscana indicano: 33mm a Sofignano, 24mm a Castagneto, 20mm a Montale, 19mm a Poggio a Caiano, 18mm a Santomato, 16mm a Comeana.

