Maltempo, vortice retrogrado da est verso ovest: evento raro in Europa | VIDEO

Ieri, giovedì 20 aprile, è stata una giornata di forte maltempo al Nord Italia. Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Lombardia, con picchi di 140mm in poche ore e grandine fino a 3cm di diametro nel Milanese. Forti piogge hanno colpito anche il nord del Piemonte. Responsabile di questo maltempo è stato un vortice sull’Europa centrale. La particolarità di questo sistema di bassa pressione in cut-off è stato il suo moto da est verso ovest, chiaramente visibile nelle immagini satellitari in alto. Solitamente, nell’emisfero settentrionale, la circolazione generale è per lo più da ovest a est: si tratta, quindi, di un evento molto raro in Europa per il suo movimento contrario al normale flusso.

Questa circolazione anomala e retrograda continua anche oggi sull’Inghilterra, come visibile dai satelliti.