Meteo, Ucraina divisa in due: +20°C a est, -1°C a ovest | DATI

La discesa di aria di origine polare dalla Scandinavia ha fatto ripiombare in inverno parte dell’Europa. Mentre in Italia abbiamo temperature anche di 10°C al di sotto della media del periodo e neve al Centro-Sud, anche nell’Europa centro-orientale fa molto freddo. Questo clima tipicamente invernale influenza anche parte dell’Ucraina, che si trova letteralmente divisa in due dal punto di vista termico, passando dai valori invernali nel settore occidentale dello stato a temperature fino +20°C in quello orientale. A conferma di questa situazione, citiamo i seguenti dati: +20°C a Izium, +18°C a Kharkiv e Svitlovodsk, +17°C a Poltava e Dnipropetrovsk, ma -1°C a Khmelnytskyi, +1°C a Zhytomyr e Vinnytsia.

Da segnalare anche +4°C a Tiraspol e +1°C a Chisinau, in Moldavia. Condizioni miti in Russia, con +12/13°C a Mosca.