Misteriosa meteora a Kiev, l’Aeronautica Ucraina: “abbiamo abbattuto un UFO” | VIDEO

MeteoWeb

Ieri sera un’enorme esplosione si è verificata nel cielo di Kiev. A differenza dei bombardamenti russi per la guerra, non ci sono stati missili che hanno colpito il suolo: inizialmente si era ipotizzato che fosse il satellite della NASA in caduta libera sulla Terra, ma la stessa NASA ha smentito stamani questa ricostruzione documentando come lo stesso satellite sia ancora in orbita.

Proprio stamani, il vice capo del centro di controllo dell’Agenzia spaziale ucraina, Igor Kornienko ha detto: “Non possiamo identificare esattamente cosa sia stato. La nostra ipotesi è che si tratti di un meteorite, ma per stabilirne l’esatta natura ci mancano i dati. Gli strumenti di osservazione hanno registrato una forte esplosione, l’abbiamo registrata e abbiamo determinato dove è avvenuta nell’atmosfera” nel cielo, ha aggiunto spiegando che l’agenzia non ha potuto “valutare le dimensioni” del corpo che è entrato nell’atmosfera terrestre, provocando il lampo: “Secondo i nostri dati, non è arrivato sulla Terra, non c’è stato alcun impatto poiché non ci sono dati sismici registrati“.

Sui social, si sono scatenate le più varie e creative speculazioni sull’evento. Le più divertenti riguardano il fatto che sia stato abbattuto un UFO, con tanto di meme scherzoso realizzato dall’Aeronautica Militare ucraina: