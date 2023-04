Esplosione e bagliore nel cielo, paura a Kiev: “è caduto un satellite della NASA” | VIDEO

MeteoWeb

Il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha riferito che l’allarme aereo risuonato a Kiev questa sera è dovuto alla “caduta di un satellite spaziale della NASA“. “Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della NASA. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”, ha dichiarato Popko, citato sul Telegram dell’amministrazione militare di Kiev.

L’allarme sulla capitale e l’omonima regione è durato quasi un’ora. Dopo le sirene, l’amministrazione regionale di Kiev aveva riferito che “un bersaglio aereo è stato rilevato nel cielo” con le forze di difesa aerea “in allerta”. Diversi video poi pubblicati sui social media hanno immortalato l’esplosione di un oggetto che le autorità sostengono essere il satellite NASA. Il fenomeno ha scatenato anche qualche meme su Twitter con gli utenti che hanno scherzato sulla possibilità che si trattasse di un UFO.

Questa, dunque, è la versione fornita dalle autorità ucraine. Un satellite della NASA, effettivamente, è in rientro incontrollato sulla Terra. Si tratta di RHEISS, satellite che ha studiato il Sole dal 2002 fino al suo pensionamento nel 2018. Negli ultimi aggiornamenti, era stato rivisto l’orario del suo impatto con l’atmosfera, previsto per domani, giovedì 20 aprile, all’1:00 (ora italiana), con un margine di incertezza di circa tre ore. Non ci sono al momento conferme da parte della NASA sull’accaduto.

Le immagini del bagliore nei cieli di Kiev

Il satellite pesa meno di 300kg e non è tra i più grossi detriti spaziali in caduta sulla Terra. “Cose così piccole bruciano nell’atmosfera una volta alla settimana, dunque non è un grosso problema”, aveva commentato in precedenza su Twitter l’esperto di meccanica celeste Jonathan McDowell dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Misterioso bagliore illumina i cieli di Kiev

Il satellite RHESSI

Il satellite RHESSI è stato lanciato in orbita terrestre bassa a bordo di un razzo Pegasus XL nel febbraio 2002. Il veicolo ha studiato i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale utilizzando il suo unico strumento scientifico, uno spettrometro che ha registrato raggi X e raggi gamma.

“Durante la missione, RHESSI ha registrato più di 100mila eventi di raggi X, consentendo agli scienziati di studiare le particelle energetiche nei brillamenti solari,” ha spiegato la NASA. “L’imager ha aiutato i ricercatori a determinare la frequenza, la posizione e il movimento delle particelle, e ciò li ha aiutati a capire dove le particelle venivano accelerate“.