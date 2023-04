Maltempo Lombardia: nevicata d’aprile nella zona montana dell’Oltrepò Pavese | FOTO

MeteoWeb

È iniziato dal Nord il peggioramento del meteo, con il maltempo che accompagnerà l’Italia nel weekend di Pasqua. Dopo il tornado avvenuto nelle campagne al confine tra le province di Novara e Pavia, nella zona montana dell’Oltrepò Pavese si è verificata anche una nevicata d’aprile. Dopo il brusco abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni, oggi pomeriggio sono caduti poco più di 5cm di neve nell’area appenninica compresa tra Pian del Poggio (Pavia) e il Passo del Penice.

La Provincia ha subito attivato i mezzi spartineve e spargisale sulle strade di alcuni comuni: al Brallo di Pregola (Pavia), Santa Margherita Staffora (Pavia) e a Menconico (Pavia). Il freddo intenso di questa settimana, con gelate notturne fuori stagione, rischia di creare problemi all’agricoltura, in particolare agli alberi da frutto.

