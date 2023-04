Orsi, Fugatti: “con questi numeri convivenza impossibile”

MeteoWeb

Il Tar di Trento ha sospeso le ordinanze di abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5, firmate dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Credo che gli scienziati vanno ascoltati ma oggi continuano a dire che la convivenza è possibile, mentre io dico che con questi numeri è impossibile”, ha ribadito Fugatti, in merito alla presenza degli orsi sul territorio. Il Presidente ha evidenziato “l’iter avviato ieri con il Ministero dell’ambiente che tramite i suoi canali diplomatici cercherà spazi al di fuori del nostro Paese per accogliere i numeri in eccesso, che anche il Tar ora dice di essere rilevante“.