Orsi in Trentino, Fugatti: “il problema è reale, attendiamo il piano di spostamento dal Ministero”

“Tutte le manifestazioni sono legittime, noi comunque ci attendiamo a breve un piano di spostamento proposto dal Ministero per gli orsi in eccesso sul nostro territorio, così come il tavolo di lavoro che si è riunito nei giorni scorsi ha previsto: questa è l’unica cosa che interessa al Trentino“. Lo ha affermato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando la manifestazione di oggi al Casteller da parte degli animalisti contrari alle ordinanze che prevedono l’abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5. Attualmente l’abbattimento dei due esemplari è sospeso dal Tar di Trento.

Il problema degli orsi in Trentino “è reale e rimane“, ha ribadito Fugatti all’ANSA. Per questo motivo – ha proseguito – “invito anche i manifestanti ad attivarsi per trovare spazi alternativi per gli esemplari in eccesso in Trentino”. “Pare – ha concluso Fugatti – che alla manifestazione i trentini fossero gran pochi, mi interessa soprattutto cosa pensano i trentini”.