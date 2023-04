Maltempo, festività di Pasqua sulla neve in Toscana: scenari invernali dall’Abetone all’Amiata | FOTO

MeteoWeb

È una Vigilia di Pasqua caratterizzata dal freddo e dal maltempo sull’Italia e le festività pasquali sono all’insegna della neve in Toscana. Oltre 15cm sono caduti sul Monte Amiata, dove ha nevicato fino a quota 1000 metri. La Provincia di Grosseto ha attivato due suoi mezzi spazzaneve per liberare le strade, oltre a un terzo mezzo messo a disposizione dalla ditta titolare dell’appalto. La provincia ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo per viaggiare. “Alle Macinaie e al Prato della Contessa, quindi, ci sarà neve per queste festività pasquali – afferma il Presidente della Provincia, Francesco Limatola – e sicuramente questo elemento attirerà molte persone. Pertanto, la Provincia è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento”.

La neve è caduta nella giornata di ieri e anche stanotte nel comprensorio sciistico di Abetone e Val di Luce, in provincia di Pistoia, dove si può sciare: sono aperti alcuni impianti. “Una Pasqua sulla neve, che sembra quasi Natale vista la nevicata di stanotte”, commenta Andrea Formento, assessore al turismo di Abetone Cutigliano, nonché Presidente nazionale di Federfuni. “Stanotte sono caduti circa 10cm di neve e grazie anche al fatto che in questi giorni abbiamo prodotto neve con i cannoni, le piste sono perfette. Gli appassionati che non hanno voluto perdere quest’occasione sono tanti, sia sulle piste che nei rifugi. Le temperature sono decisamente buone – conclude l’assessore – per mantenere questa situazione delle piste innevate”.

Nevicata notturna anche sul Pratomagno, nella montagna aretina, che questa mattina presentava strade e boschi completamente imbiancati. La neve di Pasqua ha attirato subito escursionisti ed appassionati di sci. Neve anche sulle cime più alte di Casentino e Valtiberina ma senza difficoltà per la viabilità.

