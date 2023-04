Maltempo: Pasqua con temperature in calo e neve in Molise | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia in questo weekend di Pasqua non risparmia neanche il Molise. Investita interamente la provincia di Isernia dove, in virtù delle temperature in calo, si registra neve in tutti i paesi dell’Alto Molise (sopra i 1.000 metri) per un’atmosfera più vicina al Natale che alla Pasqua. Imbiancata anche Capracotta.

Si registra qualche problema sulle strade, dove molti automobilisti sono stati sorpresi dalle nevicate. In pieno centro ad Agnone un’auto si è ribaltata finendo di traverso alla carreggiata. Sempre in Alto Molise, alla rotonda tra Pescopennataro e Rosello un’altra auto si è ribaltata: intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per liberare i passeggeri, medicati dal 118. A Guado Liscia, lungo la strada tra Agnone e Capracotta, decine di macchine bloccate e fuori strada. In azione i mezzi spartineve. L’Anas sta operando sulla Statale 17 e sulla SS17 Var.

Nel resto della regione piove e si registrano temperature ampiamente al di sotto della media stagionale.

